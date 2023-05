Vader vermoorde Tamara houdt met buren en vrienden stille wake: “Ik begrijp het nog altijd niet dat ze moest sterven”

Tamara Engels. — © Tamara Engels / facebook

De smalle Schoolstraat in Sint-Niklaas vulde zich maandagavond met terneergeslagen vrienden en familie van Tamara. Nadat afgelopen weekend bekendraakte dat ze er met geweld om het leven werd gebracht, organiseerde haar voormalige werkgever zonnecenter Osiris een stille wake. Met mondjesmaat stroomden tal van mensen toe om bloemen en kaarsen achter te laten voor de deur van het huis.

“Altijd opgewekt”

Ook de overburen kwamen hun medeleven betuigen. “Tamara was een zeer vriendelijke jongedame die altijd opgewekt goeiendag zei als we haar tegenkwamen”, vertellen Nicole en Eddy. “Wanneer ze een pakje verwachtte maar niet thuis was, kwam dat altijd bij ons terecht en was ze ons erg dankbaar.”

Intussen zit de ex-vriend van Tamara in de cel op verdenking van de moord. “Die man hebben we echter nooit gezien en we hebben ook nooit ruzie gehoord”, zeggen Nicole en Eddy. “Het leven van Tamara had nooit op deze laffe manier mogen eindigen.” (lees verder onder de foto)

© Carlo Coppejans

“Herinneringen van dat vrolijke meisje komen terug”

Tussen de mensen staat ook Rosita, een gepensioneerde dame die Tamara al van kinds af aan kent. “Ze was ons overbuurmeisje toen ze klein was, tot ze ongeveer twaalf jaar oud was”, zegt Rosita. “Mijn dochter ging vaak op haar babysitten en ze kwam ook regelmatig bij ons thuis. Tamara was een heel braaf en opgewekt kind. Toen ik hoorde wat er gebeurd was kwamen alle herinneringen van dat vrolijke meisje weer terug. Ik heb er twee dagen niet van kunnen slapen.”

Daders in de ogen kijken

Dirk Engels, de papa van Tamara die in Thailand woont, was eveneens aanwezig en sprak het volk toe. Hij vertelde hoe Tamara aan haar einde was gekomen en bedankte de mensen voor de talrijke opkomst. (lees verder onder de foto)

Vader Dirk Engels bedankt de aanwezigen voor hun opkomst. — © Carlo Coppejans

“Tamara zal gecremeerd worden en ik neem haar urne mee naar Thailand, zodat ze voor altijd bij mij kan zijn. Ik ben erg opgelucht dat de daders intussen gevat zijn. Maar ik begrijp het nog altijd niet dat ze moest sterven. Wanneer de tijd rijp is wil ik de daders in de ogen kijken en vragen wat hen bezield heeft.”

Na een minuut stilte werden tientallen witte ballonnen opgelaten ter nagedachtenis van Tamara.

© Carlo Coppejans

© Carlo Coppejans