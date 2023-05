Vijfentwintig internationale KFOR-soldaten gewond in Kosovo

Bij rellen met betogers zijn maandag in Kosovo een vijfentwintigtal internationale KFOR-soldaten gewond geraakt. Dat meldt de door de NAVO geleide vredesmacht in een mededeling.

Het is al enkele dagen onrustig in het noorden van Kosovo, waar de Servische bevolking eerst lokale verkiezingen heeft geboycot en nu wil verhinderen dat burgemeesters uit de Albanese gemeenschap hun functie opnemen.

De KFOR-troepen waren in vier gemeenten aanwezig om gewelddadige betogingen in te perken. Verschillende Italiaanse en Hongaarse KFOR-soldaten werden daarbij aangevallen en raakten gewond. Ze liepen breuken en brandwonden op, meldt KFOR.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemde de aanval op de KFOR-missie “absoluut onaanvaardbaar en onverantwoordelijk”. Ze riep alle partijen op om “een stap terug” te zetten. Volgens de Italiaanse autoriteiten raakten elf Italiaanse soldaten gewond. Drie van hen zouden er ernstig aan toe zijn.

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. In Kosovo wonen zowat 120.000 Serviërs, terwijl de overige 1,8 miljoen voornamelijk Albanezen zijn.

Vorige maand hebben de Serviërs in het noorden van Kosovo de lokale verkeizingen geboycot. De opkomst bedroeg maar 3,5 procent. De gemeenten Zvecan, Leposavic en Zubin Potok krijgen daardoor burgemeesters uit de Albanese gemeenschap. Vrijdag was het ook al onrustig in de regio.