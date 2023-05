Opgepakte verdachte voor moord Tamara (33) is ex-vriend. “Hij wilde 400.000 euro. Toen hij dat niet kreeg, is hij het bij haar thuis gaan halen”

Tientallen mensen hielden maandagavond in Sint-Niklaas een stille wake voor Tamara Engels (33), een jonge bankbediende die thuis vermoord werd. Eén van de twee opgepakte verdachten is haar ex-vriend A.F. “Een oplichter. Een bedrieger. Een manipulator”, zeggen kennissen. “Hij probeerde haar 400.000 euro af te troggelen vanuit het buitenland”, zegt haar vader. “Als investering in bitcoins, zo beweerde hij. Toen dat niet lukte, is hij bij haar binnengebroken om het geld zo op te eisen.”