“Mijn vriend is zijn huis, zijn vrouw en hond verloren”: vier mensen overleven schipbreuk op Lago Maggiore niet

Vier mensen kwamen om het leven zondag bij een schipbreuk op Lago Maggiore in Italië, onder hen twee medewerkers van de Italiaanse inlichtingendiensten, een Israëlische veiligheidsagent en de vrouw van de kapitein. “Mijn vriend is zijn vrouw, zijn huis en zijn hond verloren die dag”.

De warme zomerse zon en de kleine golven op het Lago Maggiore doen het drama van zondag heel ver weg lijken. De enige herinnering aan de schipbreuk maandag zijn drie boten van de politie en de duikers die de resten van het gezonken schip naar boven trachten te halen.

Het schip waarop zondag een verjaardagsfeestje gevierd werd. 21 toeristen uit Italië, Israël en Groot-Brittannië - allemaal tussen de 20 en 60 jaar - kwamen naar daar afgezakt voor de gelegenheid. Wie het weerbericht in het oog hield, zag onweer naderen. Maar toch werd besloten dat het weer de pret niet zou bederven. “De lucht werd donker. En toen begon het te gieten”, herinnert Luca Caietti (61), die aan het meer woont, zich. Zelden heeft hij zo’n storm meegemaakt, zegt de architect uit Lisanza aan de Zwitserse krant Blick.

Alles kwijt

Ook de kapitein zag de storm aankomen en dus besloot hij snel van koers te veranderen en terug te keren. De boot haalde de haven niet en om 19 uur viel de regen met bakken uit de lucht. Het vaartuig werd gegrepen door een hevige wind en kapseisde. Mensen werden overboord gegooid, één passagier slaagde erin om naar een ponton te zwemmen en de autoriteiten te waarschuwen. De reddingsoperatie werd op gang getrokken. Maar voor vier mensen mocht het niet baten.

Eén van hen was Anna Bozhkova, een vijftigjarige vrouw afkomstig uit Rusland die al enige tijd samen met haar partner - de kapitein van het schip - in de regio verbleef. Ze woonden samen op de boot die zondag gezonken is. “Ik ken hem van verschillende liefdadigheidsevenementen. Hij verdiende de kost met de verhuur van zijn boot”, vertelt scheepswerfeigenaar Angelo Moratti (59) die de kapitein goed kende aan Blick. “Nu is hij alles kwijt. Zijn vrouw, zijn huis en waarschijnlijk ook zijn hondje waar hij erg aan gehecht was. Ik hoorde dat die ook aan boord was.”(Lees verder onder de tweet)

Spionnen

Onder de slachtoffers zijn ook twee Italianen. Het zou gaan om Claudio Alonzi (62), een gehuwde man en vader van twee kinderen, en Tiziana Barnobi (53) die tevens gehuwd was en een minderjarig kind heeft. Opvallend is de job van de slachtoffers. Ze waren volgens La Stampa namelijk allebei medewerkers van de Italiaanse inlichtingendiensten. Ze waren speciaal naar de regio afgezakt voor het verjaardagsfeestje. Het vierde slachtoffer is een Israëliër van 50 jaar die ook voor de veiligheidsdiensten had gewerkt.

Er is een onderzoek geopend naar de schipbreuk, dat zou duidelijkheid moeten verschaffen over de boot, de toestand ervan alsook over de vergunningen voor navigatie en toeristisch vervoer. Van zodra het wrak is geborgen zal het onderzoek zich toespitsen op de staat van de romp, de naleving van de veiligheidsvoorschriften aan boord en het aantal aanwezige personen tegenover de toegestane capaciteit.

Volgens Varesenews zou een dalende wind aan de oorsprong kunnen liggen van de schipbreuk. Het ging volgens de nieuwswebsite niet over een windhoos maar over een “valwind” die uit het oprukkende front van de storm komt. “Dat is een koude lucht die op een krachtige manier de grond raakt. Die vlagen kunnen hoge snelheden bereiken, tot zo’n 100 kilometer per uur”, verklaart Paolo Valisa van het Centro Geofisico Prealpino.