Waarom topless zonnen meer losmaakt dan een bikinitopje alleen

Een vrouw die topless verkoeling zocht in het water, werd aan de Blaarmeersen in Gent uitgescholden en bekogeld met zand. Ooit was topless de gewoonste zaak ter wereld, nu moeten vrouwen er weer voor vechten.

Het was het eerste écht zonnige weekend in de Gentse Blaarmeersen, en het was proper omheind: een nieuw, zwart hek rond het domein moet opstootjes zoals vorige zomer vermijden. Maar alsnog liep het bijna fout, afgelopen zondag. Een vrouw ging monokini het water in, tot verbazing van een groepje Franstalige tienerjongens. Ze keken, wezen, smeten met scheldwoorden ‘pute’ en ‘salope’, én met zand. De vriend van de vrouw kwam zich moeien. Er werd stevig gediscussieerd, maar – op een haar na – niet gevochten.

Nu zijn de vestimentaire regels van de Blaarmeersen helder: er zijn er geen, namelijk. “De Blaarmeersen is onderhevig aan de wetgeving op openbare zeden”, zegt Bruno Pessendorffer, woordvoerder bij beheerder Farys. Topless zwemmen of zonnen is er dus niet officieel verboden. Hetzelfde kader geldt aan de kust. “Het is duidelijk dat je op de dijk en in winkelstraten niet topless rondloopt”, zegt Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende. Op het strand, of in de zee, kan het wel. “Maar dat zijn geen officiële regels.”

Twee klikken

Een vrouwelijke tepel tijdens het zonne -of pootjebaden blijkt duidelijk gevoelige materie. Iets wat niet enkel gisteren ter discussie kwam in Gent, ook in onze buurlanden wordt er flink over borsten gepraat. In Nederland bijvoorbeeld: op 21 juni wordt daar de zesde Nationale Toplessdag georganiseerd door de vzw BlootGewoon!: “Een dag waarop we extra stil staan bij de vraag waarom vrouwen niet meer topless (durven) te zonnen, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen dit wel willen.” In Amsterdam staat de optie om zonder bovenstukje te zwemmen sinds begin deze maand op de politieke agenda, en in Berlijn kán het sinds kort al: een topless vrouw die eind vorig jaar uit een zwembad werd gezet, diende een discriminatieklacht in en kreeg gelijk.

Rest de vraag: vanwaar al dat getouwtrek met twee driehoekjes stof? Was een blote borst ooit niet gewoon wat het was, op de wei van Woodstock of het strand van de sixties? “Er is iets vreemds aan de gang rond lichamelijkheid in het algemeen”, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). “Het is verbazend. Enerzijds weet iedereen dat als je porno wilt zien, je er in twee klikken bent. Er is het fenomeen van sexting onder de jongeren. En tegelijk gaat men het minste naakt verbannen? Zo contradictorisch.”

Betekenis van een borst

Toch is er wel degelijk érgens een vorm van verpreutsing, waardoor vrouwen hun bikinitopje niet zomaar meer uitzwieren op hun strandhanddoek. “Er is een breuklijn gekomen met Dutroux”, zegt Glorieux. Tot dan liepen kleuters nog in hun blootje aan de zee, of stonden er naakte kindjes in een foto-album. “Vandaag zie je beide niet meer. Maar waarom zou je die baby’s eigenlijk een badpakske aandoen?” Daarbovenop kwam de smartphone mét solide camera, altijd en overal in ieders broekzak. “We zijn ons meer en meer bewust dat we voortdurend geobserveerd worden, wat ons voorzichtiger maakt. Voor je het weet staat een vrouw op sociale media in monokini, en kunnen alle collega’s haar zien.”

Er is nog een andere reden, die weleens kwaad wordt geroepen: ‘de steeds diversere samenleving, díé ligt aan de basis van situaties als zondag’. “Welke betekenis je aan een borst geeft, dat wordt mee bepaald door leeftijd, tijdgeest, religie, maatschappijbeeld”, zegt seksuoloog Vanessa Muyldermans. “Als je opgroeit in een cultuur waar vrouwen altijd bedekt zijn, en ineens zie je een vrouw met blote borsten: dat kan moeilijk te plaatsen zijn. Maar iedereen heeft recht op z’n plek, en voor elk denkbeeld moet er respect zijn. Aan alle kanten.” Glorieux nuanceert het gewicht van religie in deze. “Om welke jongeren gaat het hier? Jongens en meisjes die zich onderdrukt en uitgesloten voelen. Die duidelijk merken: alles waar wij voor staan, daar wordt op neergekeken. Typisch voor zo’n onderdrukte jongeren, is zich verzetten door alles wat de dominante cultuur belangrijk vindt, aan te vallen: gelijkheid tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld, of tolerantie. Of het nu om katholieke jongeren gaat of islamitische jongeren.”

Tieners die bovendien nog eens een paar jaar ‘missen’, door de pandemie. “Daardoor hebben een aantal ervaringen niet plaatsgevonden”, zegt Muyldermans. “Ik herinner mij nog de studentenfuiven vroeger. Die eindigden met dronken mannen op de toog, en de kleren gingen uit. Dat was amusant. Neem nu dat je dat nooit hebt meegemaakt, want je moest in uw kot blijven. Dan denk je nu waarschijnlijk: Viezerik, wat doet die nu? We mogen dat effect niet onderschatten.”