Opnieuw dreigt hoogspanning over parken: volgens studie wilt acht op de tien Vlamingen nationale parken

Acht op de tien Vlamingen willen nationale parken, en zeven op de tien vinden het fijn om zo’n park binnen de twintig kilometer van hun woonplaats te hebben. Dat blijkt uit een enquête die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet uitvoeren.

“Het beleid krijgt ruime steun omdat een overgrote meerderheid ondanks tegencampagnes inziet dat meer natuur ook meer gezondheid én economische vooruitgang betekent”, concludeert Demir. “Ik ben ontzettend tevreden dat de Vlaming dit steunt, ondanks de negativiteit die door sommigen ten onrechte wordt gekoppeld aan de Nationale Parken en Landschapsparken.”

© BELGA

Bedrijven en landbouw

Alleen al door de timing van de enquête zet Demir de debatten op scherp. Want de bevoegde commissie binnen het Vlaams Parlement vergadert vandaag verder over het decreet van Demir dat moet leiden tot de oprichting van die Vlaamse Parken. Coalitiepartner CD&V sputtert al een tijd tegen als het gaat om dat decreet, onder meer omdat landbouworganisaties vrezen dat de parken tot extra inperkingen voor landbouw zullen leiden.

Ook Voka Limburg is daar bezorgd over, en stuurde een brief naar de gemeentebesturen om hen te waarschuwen voor het parkendecreet. Demir is daar zo boos over dat ze de werkgeversorganisatie niet meer wil ontvangen. “De werkgevers weten heel goed dat er geen rechtsgevolgen zijn voor bedrijven en landbouw”, zegt Demir. “Bosland (een kandidaat-park in Limburg, red.) stokken in de wielen steken, is economische vooruitgang stokken in de wielen steken.”

Vergunningen

De dertien overblijvende kandidaat-parken hebben nog tot woensdag de tijd om een masterplan in te dienen. Ook Taxandria deed dat, een gebied vlak bij het Turnhouts Vennengebied waar de geplande stikstofmaatregelen al zware gevolgen zullen hebben voor landbouwers. Volgens CD&V was er een politiek akkoord om het te schrappen van de shortlist.

Maar CD&V zal niet al te hard van leer kunnen trekken tijdens de commissievergadering van dinsdag. Want woensdag staat een commissievergadering Landbouw op de planning, waarop besproken zal worden of de vergunningen voor landbouwers automatisch verlengd zullen worden. “Daar hebben we lang op moeten wachten”, zegt Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (CD&V). “Ik stel in elk geval vast dat de dossiers over de parken en de verlenging van de vergunningen gekoppeld zijn.”