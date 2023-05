Met veel moeite gered van uitsterving, maar nu houdt vogelgriep een slachting onder de slechtvalken

Vogelbeschermers hebben de voorbije jaren hemel en aarde bewogen om de slechtvalk opnieuw in Vlaanderen te introduceren. Via camera’s in hun nestkasten kon iedereen de geboorte van zowat elk jong volgen. Maar nu blijkt de vogelgriep een bloedbad aan te richten onder de broedparen.

“Dit jaar stelde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen al 27 keer officieel vast dat een dood gevonden slechtvalk gestorven was aan vogelgriep”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert bij Natuurpunt. “Maar dat is een zware onderschatting, want lang niet alle dode vogels worden gevonden of getest. We gaan ervan uit dat al 15 procent van de slechtvalken dit jaar aan vogelgriep is gestorven. En het grote probleem is dat we daar niets aan kunnen doen. Er bestaan geen medicijnen. We kunnen er alleen voor zorgen dat slachtoffers van vogelgriep zo snel mogelijk geruimd worden, om verdere besmetting te voorkomen.”

Want de slechtvalk is niet zomaar een vogel. Hij is een toppredator, de absolute top van de voedselpiramide. Een roofvogel die jaagt op duiven, kokmeeuwen, kraaien, kauwen, en zo die populaties onder controle houdt. “Dat blijkt nu ook het probleem”, zegt Driessens. “De vogelgriep houdt de jongste maanden lelijk huis onder kokmeeuwen. En die vormen net een belangrijke prooi van de slechtvalken.”

De slechtvalk is een toppredator, de top van de voedselpiramide. — © FIR

Pesticiden, duivenmelkers, vogelgriep

De massale sterfte onder de slechtvalken is extra slecht nieuws omdat de voorbije decennia grote inspanningen zijn geleverd om de vogel in ons land te laten herleven. Ten gevolge van pesticiden, met name DDT, was de slechtvalk midden vorige eeuw uitgestorven in grote delen van Europa. Na het verbod op DDT maakte de roofvogel een voorzichtige comeback, op natuurlijke wijze. In 1996 kende ook België een eerste broedkoppel dat, in een nestkast op 80 meter hoog tegen de koeltorenwand in Doel, een jong grootbracht. Het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) helpt de slechtvalken door speciale nestkasten voor hen te plaatsen. “Al was niet iedereen blij met de terugkeer van de slechtvalk in Europa”, zegt Manu De Hauwere van FIR. “Onder anderen duivenmelkers bleken niet altijd fans. In het begin waakten er zelfs vrijwilligers bij de nesten om ze te beschermen.”

Volgens De Hauwere telt Vlaanderen ondertussen een honderdtal koppels slechtvalken, waarvan een zestigtal broedkoppels. “De populatie is ondertussen sterk genoeg om een zo’n rampperiode wel te boven te komen. Maar nog zo’n periode met vogelgriep zou dramatisch zijn. We kunnen dus maar beter elk koppel koesteren.”

Via webcams kan iedereen het huiselijke leven van de slechtvalken volgen.

Duikvluchten op duivenjacht

De slechtvalken danken hun populariteit aan de spectaculaire duikvluchten van torens en kathedralen, in hun jacht op stadsduiven. “Door hun wendbaarheid zijn ze onovertroffen in de lucht”, zegt De Hauwere. Maar ook aan de webcams die her en der in hun nesten zijn geplaatst, zodat iedereen live kan bekijken hoe ze het stellen. Via de website roofvogelwerkgroep.be kan je meekijken in nestkasten in onder meer Sint-Niklaas, Peer en Oudenaarde. De webcam aan de Oudenaardse Sint-Walburgakerk, die het wedervaren volgde van het powerkoppel Han en Ulla, was bij de populairste. De twee brachten de voorbije jaren tien jongen groot. Maar Ulla is dit jaar gestorven aan de vogelgriep. En Han is eind vorig jaar verdwenen, mogelijk is hij een van de ongetelde slachtoffers van de ziekte.