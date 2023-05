Baleaarse autoriteiten eisen spoedvergadering nadat Ryanair 45 euro vraagt van passagiers die gebakje willen meenemen aan boord

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zou 45 euro geëist hebben van twee passagiers omdat zij gebakjes aan boord wilden meenemen. Er is intussen een spoedvergadering gepland met de autoriteiten van de Balearen en Ryanair.

De twee passagiers hadden op de luchthaven van Palma de Mallorca geprobeerd om elk één ensaïmada, een traditioneel Mallorcaans gebakje, in hun handbagage mee te nemen. Maar volgens Ryanair werd de handbagage limiet van twee passagiers overschreven door gebakjes die ze mee hadden. En dus moesten ze beiden 45 euro extra betalen om het gebak aan boord te mogen meenemen. De passagiers lieten de gebakjes liever achter dan het bedrag te betalen.

Er werd besloten om met spoed te vergaderen. Volgens Iago Negueruela, minister van Toerisme van de Balearen, “om lokale producten te verdedigen en elke vorm van discriminatie te vermijden”. De vergadering zou deze week ergens moeten plaatsvinden zodat de kwestie “zo spoedig als mogelijk wordt opgelost”.

Breder geschil

Pep Magraner, voorzitter van de vereniging van banketbakkers van de Balearen, wees erop dat passagiers ensaïmadas aan boord mogen nemen die in de duty free shop van de luchthaven zijn gekocht en dat dit discriminerend is voor andere leveranciers. “Alle andere luchtvaartmaatschappijen staan toe dat passagiers twee ensaïmadas aan boord nemen,” zei Magraner. “Het is alleen een probleem met Ryanair.”

De kwestie maakt deel uit van een breder geschil over de ruime interpretatie van wat handbagage is. Vorig jaar heeft het bureau voor consumentenzaken van de Balearen zaken aangespannen tegen easyJet, Eurowings en Volotea en boetes van 20.000 euro geëist voor het aanrekenen van hoge kosten voor handbagage.

De consumentenorganisatie Facua heeft soortgelijke aanklachten ingediend tegen Vueling en Ryanair.