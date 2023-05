Wapenstilstand in Soedan met vijf dagen verlengd

Het staakt-het-vuren in Soedan wordt met vijf dagen verlengd. Dat hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten maandag meegedeeld. Zij bemiddelden.

De wapenstilstand was vorige week op maandagavond in werking getreden, maar werd niet volledig gerespecteerd.

Het was de bedoeling meer humanitaire hulp mogelijk te maken, want 25 miljoen van de 45 miljoen Soedanezen hebben hulp nodig om te overleven. Nu zouden de partijen dus een akkoord bereikt hebben over een verlenging van het staakt-het-vuren met vijf dagen.

Op 15 april mondde een machtsstrijd tussen het leger onder bevel van president Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire eenheid van de RSF van zijn vicepresident Mohammed Hamdan Daglo uit in openlijke gevechten. Er vielen al meer dan 1.800 doden en bijna anderhalf miljoen mensen hebben hun huizen verlaten.