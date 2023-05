Beelden van Romelu Lukaku met bekende Amerikaanse popster Megan Thee Stallion gaan viraal

De beelden:

Een mogelijke link tussen de twee: Roc Nation, het managementbureau en platenlabel van rapper Jay-Z waar zowel Lukaku als Thee Stallion onder contract staat.

Over het privéleven van Lukaku is niet veel geweten. Onlangs maakte de Rode Duivel nog bekend dat hij naast Romeo (5) ook een tweede zoontje Jordan (1) heeft. Dat kon hij meer dan een jaar geheimhouden. Het is ook niet bekend wie de moeder van zijn kinderen is en of hij een vaste partner heeft.

Er was nog veel ‘schoon volk’ aanwezig op de trouw van Lautaro Martinez aan het Comomeer in Noord-Italië. Zo zou ook onder meer Lionel Messi - net als heel wat andere ploegmaats van bij Argentinië - er geweest zijn met zijn vrouw Antonella Roccuzzo.

