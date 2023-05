Wuhan zit krap bij kas en vraagt dat bedrijven schuld afbetalen

In een verklaring in de krant Changjiang Daily zegt het financiële bureau van de stad dat in totaal 259 bedrijven en entiteiten samen meer dan 100 miljoen yuan of 13 miljoen euro verschuldigd zijn. Het bureau drong er bij hen op aan hun achterstallige schulden zo spoedig mogelijk te betalen. Het gaat onder andere om staats- en particuliere bedrijven alsook overheidsdiensten en denktanks.

De oproep van Wuhan, dat het epicentrum was van de Covid-19 pandemie, is hoogst ongebruikelijk en onderstreept de fiscale uitdagingen waarmee de lokale overheden van China worden geconfronteerd.

De nul-Covid-campagne van de Chinese leider Xi Jinping heeft de budgetten van veel steden en provincies uitgeput, nadat ze miljarden dollars hadden uitgegeven aan frequente Covid-sluitingen, massale tests en quarantainecentra. Een vastgoedcrash heeft het probleem nog verergerd, aangezien de lokale overheden sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit de verkoop van grond.

Ook andere steden in de problemen

Analisten schatten dat China’s uitstaande overheidsschulden vorig jaar meer dan 123 biljoen yuan bedroegen. Als gevolg van krimpende budgetten hebben sommige steden al geknipt in de medische voorzieningen voor senioren, wat tot protesten heeft geleid. Andere vitale diensten lopen volgens CNN ook gevaar.

De aankondiging van Wuhan om schulden te innen komt enkele dagen nadat de officiële financieringsinstellingen van Kunming, de hoofdstad van de provincie Yunnan, aangaf moeite te hebben om genoeg geld bijeen te krijgen om obligatiehouders te betalen. Yunnan is een van de provincies met de meeste schulden in het land: de verhouding tussen de uitstaande schuld en het fiscale inkomen bedroeg vorig jaar meer dan 1000 procent.

Wuhan en Kunming zijn niet de enige stadsbesturen die de omvang van hun schuldproblemen onthullen. Guizhou, een van de armste provincies van China, gaf in april openlijk toe dat het zijn financiën niet op orde had en riep Beijing om hulp om wanbetaling te voorkomen.