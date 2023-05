Egypte en Turkije willen opnieuw ambassadeur in elkaars land

Na een jarenlange ijstijd en onmiddellijk na de overwinning van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bij de verkiezingen, plannen Egypte en Turkije verdere stappen om de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. Zo willen Caïro en Ankara opnieuw een ambassadeur in elkaars land, deelde het Egyptische presidentschap maandagavond mee. President Abdel Fattah al-Sissi zou dat met Erdogan overeengekomen zijn toen hij hem feliciteerde met zijn overwinning.

De betrekkingen tussen de twee landen verlopen al jaren gespannen. Turkije was een bondgenoot van de Egyptische ex-president Mohamed Morsi, die in 2013 aan de dijk werd gezet en opgevolgd werd door Abdel Fattah al-Sissi. Sindsdien is de relatie tussen Caïro en Ankara verzuurd en werden de respectievelijke ambassadeurs teruggeroepen.

Recent zochten beide landen echter weer toenadering tot elkaar. Zo reisde de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Choukri eind februari naar Turkije om het land een hart onder de riem te steken na de verwoestende aardbeving. Zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Cavusoglu trok in maart op zijn beurt naar Caïro voor een bezoek. Cavusoglu liet toen al weten dat er ook een ontmoeting tussen al-Sissi en Erdogan werd gepland.

