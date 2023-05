Kind en Gezin lanceert nieuw Kindboekje

Kind en Gezin lanceert op 1 juni een nieuwe versie van het Kindboekje. Daarin worden alle gegevens over de zwangerschap, de geboorte en de eerste levensjaren genoteerd.

Het oudst bekende Kindboekje dateert van 1928 en in 2012 werd het document voor het laatst in het nieuw gestoken. Even werd overwogen om het boekje door een app te vervangen, maar uit een gebruikersonderzoek bleek dat niet te zijn wat ouders en professionals willen. De nieuwe versie heeft wel QR-codes, die naar betrouwbare informatie op het internet leiden.

Volgens Kind en Gezin is ook het nieuwe boekje opgebouwd uit wetenschappelijk onderbouwde essentiële informatie. Daarnaast heeft het volgens de organisatie het ideale formaat om als heen-en-weerboekje de communicatie te versterken tussen ouders en zorgverleners.

Vorig jaar werden er in Vlaanderen 63.686 baby’s geboren. Die kregen het boekje allemaal mee.