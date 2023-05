Opnieuw grote Russische drone-aanval op Kiev: één dode en vier gewonden

Volgens de Oekraïense luchtmacht vielen de Russen Oekraïne aan met 31 drones van Iraanse makelij, van het type Shahed-136/131. Daarvan zijn er 29 neergehaald, “bijna allemaal bij de hoofdstad en in de lucht boven Kiev”, aldus de Oekraïense luchtmacht.

Brokstukken stortten wel neer op een flatgebouw, dat in brand vloog. Daarbij kwam zeker één burger om het leven, een oudere vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin zouden kunnen vastzitten. Delen van neergeschoten drones stortten ook neer in verschillende wijken van Kiev, en beschadigden onder meer auto’s.

Daarnaast weerklonk ook in de regio’s van Tsjerkasy, Kirovohrad, Mykolajiv, en Cherson het luchtalarm. Rusland lanceerde de voorbije dagen massaal aanvallen met drones en raketten op Kiev, zowel ’s nachts als overdag.

Zelenski: “Luchtmacht helpt het kwade vernietigen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de luchtmacht van zijn land bedankt voor het redden van honderden levens maandag. Hoewel er wel nog inslagen waren, konden de meeste raketten en drones worden afgeweerd, zei Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap. De Oekraïense luchtmacht heeft “het kwade” helpen vernietigen, aldus de president.

Zelenski deed ook een oproep voor meer hulp om het verdedigingssysteem van zijn land te blijven verbeteren. “De wereld moet zien dat de terreur aan het verliezen is. En er is natuurlijk geen grotere vernedering voor een terreurstaat dan het succes van onze krijgers”, klonk het. Zelenski voegde er nog aan toe dat hij een onderhoud had gehad met de Oekraïense legerleiding, om de volgende stappen in het grote tegenoffensief tegen de Russische invasie te bespreken.