Pentagon: “China weigerde ontmoeting met Amerikaanse minister van Defensie”

China heeft een uitnodiging van de Verenigde Staten om deze week in Singapore een ontmoeting te organiseren tussen de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en zijn Chinese ambtgenoot Li Shangfu, afgewimpeld. Dat meldt het Pentagon, dat het heeft over een “zorgwekkende” houding.

China “deelde de VS mee onze begin mei gelanceerde uitnodiging voor een treffen tussen minister Austin en de minister van Nationale Defensie Li Shangfu deze week in Singapore af te slaan”, verklaarde Pentagon-woordvoerder Pat Ryder in een communiqué. “De zorgwekkende onbereidheid van de Volksrepubliek China om zinvolle gesprekken van leger tot leger aan te gaan, zal niets veranderen aan onze inzet om de communicatielijnen met het Chinese leger te openen”, aldus nog de woordvoerder.

Lloyd Austin trekt deze week naar Singapore om er deel te nemen aan de Shangri-La-veiligheidsconferentie. Tijdens de vorige editie van de conferentie, in juni 2022, had hij wel nog een ontmoeting met de voorganger van Li Shangfu, Wei Fenghe.

De huidige Chinese minister van Defensie kreeg in 2018 een sanctie opgelegd van de Amerikanen wegens de aankoop van Russische wapens, maar het Pentagon verzekerde dat dit geen officiële uitwisselingen met de Amerikaanse defensieminister in de weg hoeft te staan.

De spanningen tussen China en de Verenigde Staten liepen eind 2022 verder op, als gevolg van de kwestie-Taiwan en nadat een vermoedelijke Chinese spionageballon boven Amerikaans grondgebied werd neergeschoten.