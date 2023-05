Verschillende gebouwen beschadigd bij drone-aanval op Moskou, Rusland beschuldigt Oekraïne van “terreuraanval”

Volgens de Russische autoriteiten werden er dinsdagochtend acht drones gebruikt bij de aanval op Moskou, maar werden alle tuigen uit de lucht gehaald. Verschillende gebouwen raakten wel beschadigd, mogelijk als gevolg van neergestort puin.

“Alle hulpdiensten van de stad zijn op de locatie van de incidenten”, aldus burgemeester Sergei Sobyanin. Volgens het Russische staatspersagentschap RIA werden ook de inwoners van een gebouw in de Profsoyuznaya-straat, in het zuiden van de stad, geëvacueerd.

Een appartementsgebouw raakte beschadigd bij een droneaanval in Moskou, Rusland. — © REUTERS

Er vond dinsdagochtend ook een brand plaats in een opslagplaats nabij Moskou, waarbij drie mensen om het leven kwamen. “Een opslagplaats met papier en karton is in brand gevlogen in Odintsovo, nabij Moskou”, meldde de lokale brandweer. “Drie arbeiders zijn gestorven, het vuur is geblust.” De Russische hulpdiensten maakten geen melding van de oorzaak van de brand, het is dus onduidelijk of er een verband is met de drone-aanval.

Het Russische ministerie van Defensie beschuldigt Oekraïne achter de aanval te zitten. “Vanochtend heeft het regime van Kiev een terreuraanval uitgevoerd met drones op sites in Moskou”, klinkt het in een mededeling..