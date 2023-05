CEO BNP Paribas Fortis: “Rente zou tegen eind volgend jaar naar 1 procent kunnen”

De Belgische banken hebben in theorie de ruimte om de gemiddelde rente op hun spaarboekjes tegen eind volgend jaar naar 1 procent te laten stijgen. Dat zegt BNP Paribas Fortis-CEO Michael Anseeuw in De Tijd. “Hoeveel en wanneer de rente zal stijgen, verschilt van bank tot bank”, klinkt het.

Anseeuw is de eerste topbankier die openlijk reageert op het aanzwellende debat over de povere rente op de spaarboekjes. Volgens de CEO profiteren de Belgische banken veel minder van de voordelige rente die de Europese Centrale Bank betaalt dan critici laten uitschijnen. “Ik begrijp de opmerkingen van klanten”, zegt Anseeuw. “Maar ik vind het debat dat de voorbije dagen is gevoerd unfair, want er is verkeerde informatie gebruikt om tot bepaalde conclusies te komen.”

De banken verplichten om de rente op hun spaarboekjes te verhogen – een idee dat de federale regering nu onderzoekt – houdt volgens Anseeuw dan ook “risico’s” in. Hij waarschuwt dat Belgische banken bij een rente van 1 procent meer dan de helft van hun winst zouden zien verdwijnen, en in dat geval meer risico’s zouden nemen om hun winstgevendheid op te krikken.