Barca-coach Xavi bekent gesprekken met Messi over terugkeer naar ex-club Barcelona: “De bal ligt in zijn kamp”

Keert Lionel Messi (35) terug naar Barcelona? Coach Xavi bekende alvast dat hij gesproken heeft met de Argentijnse sterspeler over een terugkeer naar de club waar hij groot is geworden.

De Argentijn verliet twee jaar geleden Barcelona voor een lucratief avontuur bij Paris Saint-Germain na 21 jaar voor de Catalaanse club te hebben gespeeld. Zijn contract in Parijs loopt eind dit seizoen af en de Parijzenaren zijn niet echt geneigd het contract van Messi te verlengen nadat hij vorige maand zonder toestemming naar Saudi-Arabië trok in plaats van aanwezig te zijn op een straftraining.

Messi werd tijdelijk geschorst, een schorsing die intussen alweer is ingetrokken maar die de relatie tussen de speler en zijn werkgever danig heeft verzuurd. Het gerucht deed de ronde dat Messi, in navolging van Cristiano Ronaldo, zijn geld zou gaan verdienen in Saudi-Arabië. Vader Messi, tevens de zaakvoerder van zijn zoon, heeft dit altijd ontkend.

In een gesprek met de Spaanse krant Sport heeft Xavi bevestigd dat hij gesproken heeft met zijn voormalige ploeggenoot. “Wij spreken elkaar geregeld en dan vertel ik hem in welke rol ik hem zie spelen. Leo heeft wat aan explosiviteit verloren, hij is een ander speler geworden. Beslissende passes, vrije trappen, doelpunten… Hij zou nog veel kunnen bijdragen. Ik zie hem nog jaren presteren op het hoogste niveau omdat hij als geen ander het voetbal begrijpt. Als hij bij ons nog kan brengen wat hij op het WK heeft gebracht, dan blijft hij een uitzonderlijk speler.”

Xavi heeft ook de clubbestuurders op de hoogte gebracht van zijn intenties. “Het is mijn wens om hem te halen en ik denk dat hij er ook zin in heeft. De bal ligt nu in zijn kamp.