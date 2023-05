Meer dan 16.000 mensen geëvacueerd omdat “ongeziene” bosbrand grote stad in Canada bedreigt

In Nova Scotia, in het oosten van Canada, hebben meer dan 16.000 mensen hun woning moeten verlaten omdat een bosbrand de stad Halifax bedreigt. Dat melden de lokale autoriteiten.

De brand woedt ten noordwesten van Halifax – een stad met ongeveer een half miljoen inwoners - beschadigde tot op heden naar schatting 200 huizen en andere structuren, en is niet onder controle. Volgens Erica Fleck, verantwoordelijke voor noodsituaties, moeten daarom zowat 16.429 mensen hun woning verlaten. Ook in het zuidwesten van de provincie Nova Scotia, in Shelbourne County, werd een vierhonderdtal mensen geëvacueerd.

Burgemeester Mike Savage van Halifax spreekt over een “ongeziene” bosbrand, en waarschuwt dat de situatie gevaarlijk is. De evacuatiezone is wel niet meer uitgebreid, wat er op zou kunnen wijzen dat de situatie zich misschien heeft gestabiliseerd. De wind die het vuur aanwakkerde, is maandag ook van richting veranderd en blaast de brand zo terug. Dat is echter niet voldoende, aldus de autoriteiten: enkel regen kan helpen om het vuur onder controle te krijgen, maar voorlopig is er geen neerslag voorspeld.

Maandag woedden er bosbranden in acht van de dertien Canadese provincies.

© Meenakshi Guchhait via REUTERS

© Instagram@alka.films via REUTERS

