Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt ruim 100 onderwijsregels om papierwerk voor scholen te verminderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft maandag een pakket maatregelen voorgesteld waarmee de administratieve last voor leerkrachten en scholen verminderd moet worden. De minister schrapt onder meer ruim 100 artikelen in de onderwijsregelgeving en probeert meer duidelijkheid te scheppen over welke documenten een school moet bijhouden voor de onderwijsinspectie en welke niet.

De planlast is een oud zeer in het onderwijs: meerdere voorbije ministers van Onderwijs beloofden die administratieve last aan te pakken. Ook minister Weyts komt met maatregelen om overbodige administratie te laten vallen.

Zo schrapt de minister ruim 100 artikelen in de onderwijsregelgeving, die volgens hem veelal verouderd en achterhaald zijn. Ook enkele verplichtingen voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) worden weggenomen. Om het schrappen van overbodige regels mogelijk te maken, is een speciaal schrappingsdecreet gecreëerd. Het is de bedoeling om de oefening te herhalen in opvolgdecreten, die alleen maar regelgeving schrappen in plaats van bij te creëren.

Scholen houden veel documenten bij om tijdens een doorlichting te kunnen voorleggen aan de onderwijsinspectie, maar hierover bestaan volgens de minister veel misverstanden: scholen houden vaak meer documenten bij dan wat eigenlijk gevraagd wordt. De Vlaamse overheid gaat nu via een omzendbrief duidelijker communiceren over wat verwacht wordt van scholen en wat niet.

Een leerlingvolgsysteem hoeft zo bijvoorbeeld niet voor elke leerling te worden bijgehouden. Ook gedetailleerde jaarplannen, uitgebreide verslagen van elk overleg of schriftelijke feedback op elke evaluatie zijn niet nodig volgens de minister. “In sommige gevallen voeren scholen administratieve taken uit die wettelijk niet zijn vereist”, zegt Weyts. “Daarom maken we nu duidelijk: wat vraagt Brussel, en wat vraagt Brussel niet?”

Eerder zorgde minister Weyts voor een verandering in de regels rond juridische procedures: de bewijslast om een B- of C-attest aan te vechten, komt volledig bij de ouders te liggen. Ook daardoor kan de planlast verminderd worden. De N-VA-minister heeft daarvoor het vermoeden van deskundigheid wettelijk verankerd voor leerkrachten. “Dat betekent dat we er altijd van uitgaan dat leerkrachten en de klassenraad een juist oordeel vellen”, verduidelijkt Weyts. “Wie het daar niet mee eens is en procedeert, moet bewijzen dat de klassenraad fout was. De klassenraad moet niet bewijzen dat ze juist was.”

Alle resterende planlast op een school kan tot slot in kaart worden gebracht met een planlastcalculator van de onderwijsinspectie. Een school kan via een bevraging te weten komen hoe groot de planlast is, welke zaken eventueel geschrapt kunnen worden en hoe je school het doet tegenover andere scholen. “We willen de scholen hiermee een spiegel voorhouden zodat men van bepaalde taken afscheid kan nemen”, zegt Weyts.

“Door planlast weg te nemen, maken we het lerarenberoep nog aantrekkelijker”, zegt de minister nog. “Minder planlast betekent immers meer ruimte voor de kerntaak en passie van leerkrachten: lesgeven. Minder planlast is dus ook meer onderwijskwaliteit.”

Volgens Catherine Vanaise, directeur van het GO! Atheneum De Ring in Leuven, waar de maatregelen dinsdag zijn voorgesteld, zijn de plannen een goede aanzet om mee aan de slag te gaan. “Een leerkracht die bijles geeft vandaag, is bijna meer tijd kwijt met het registreren van de aanwezigheden, dan met het effectieve bijles geven. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij men meer tijd steekt in de administratie van een taak dan in de inhoud ervan. Niets meer registreren is volgens mij niet haalbaar, maar het is een goed idee om na te gaan wat wel en niet moet.”