Voormalig Anderlecht-speler Chancel Mbemba is beste Afrikaanse speler in Franse Ligue 1

Chancel Mbemba is uitgeroepen tot beste Afrikaanse voetballer in de Franse hoogste klasse. De Congolese verdediger van Olympique Marseille, die in Europa doorbrak bij Anderlecht, werd door organisatoren Radio France Internationale (RFI) en France 24 onderscheiden met de Prijs Marc-Vivien Foé.

De 28-jarige Mbemba haalde het voor de Ivoriaanse middenvelder van Lens Seko Fofana, de winnaar van vorig jaar. Als derde eindigde de Nigeriaanse spits van Nice Terem Moffi (ex-KV Kortrijk).

Mbemba speelde tussen 2013 en 2015 in het eerste elftal van RSC Anderlecht. Met een landstitel en twee Supercups op zak verhuisde hij van paars-wit naar Newcastle. Drie jaar later volgde een overstap naar Porto, waarmee hij twee keer de Portugese dubbel won.

Chancel Mbemba brak door bij Anderlecht. — © BELGA

Sinds de zomer van 2022 draagt Mbemba het shirt van Marseille. Hij groeide er in zijn eerste seizoen meteen uit tot een sterkhouder in de verdediging. Een speeldag voor het einde van de competitie is l’OM zeker van de derde plaats in de Ligue 1, goed voor een ticket voor de Champions League-voorronde.

De Prijs Marc-Vivien Foé werd in 2009 in het leven geroepen en wordt toegekend door een jury van zowat honderd mensen (journalisten, experten, ex-spelers). Het is een eerbetoon aan de voormalige Kameroense international die in 2003 overleed aan een hartstilstand tijdens de halve finale van de Confederations Cup in Lyon tegen Colombia.