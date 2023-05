Inflatie in ons land daalt verder: brood en granen goedkoper geworden, voedingsprijzen stijgen iets minder snel

Voeding is nu 15,51 procent duurder dan een jaar geleden, zo maakte het statistiekbureau Statbel bekend. Nog altijd een hoog cijfer, maar toch al minder hoog dan de 17,02 procent van maart en de 16,64 procent van april. Het tempo waarmee de prijzen omhoog gaan neemt dus af, en sommige voedingsproducten zijn op maandbasis zelfs daadwerkelijk goedkoper geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor brood en granen, die samen met brandstoffen en elektriciteit in de lijst van producten staan die in de maand mei in prijs gezakt zijn. Brood en granen waren in mei gemiddeld 1,4 procent goedkoper dan in april. Maar een frietje of ander fastfood werd in een maand dan weer 4,1 procent duurder.

Het algemene inflatiecijfer, voor alle producten en diensten samen, zakte in mei van 5,60 procent naar 5,20 procent. De daling is vrijwel volledig te danken aan de gedaalde energieprijzen. Wie nu een nieuw stroomcontract afsluit, betaalt 26,3 procent minder dan een jaar geleden. Voor gas is dat 60,4 procent. Maar andere producten en diensten zijn nog altijd veel duurder dan een jaar geleden. Voor een vliegtuigticket betaal je nu 41,8 procent meer dan in mei vorig jaar, voor een hotelkamer 29,4 procent en voor suiker 29,1 procent.

De kerninflatie, zonder energie en verse voeding is daardoor nog steeds erg hoog en is in mei zelfs nog gestegen tot 8,70 procent. Opmerkelijk is ook dat de inflatie voor diensten sterk toeneemt: van 6,80 procent naar 8,16 procent. Denk aan zaken als een restaurantmaaltijd, een kappersbeurt of een bioscoopticket. De prijs van diensten wordt voor een groot deel bepaald door loonkosten, die na een reeks verhogingen nu aanzienlijk hoger liggen dan vorig jaar.

Ook Spanje, de op drie na grootste economie van de eurozone, publiceerde gisteren het inflatiecijfer voor mei. Dat kwam uit op 2,9 procent, lager dan verwacht. Het cijfer was sinds juli 2021 niet zo laag geweest. De kerninflatie, zonder energie en verse voeding, bedroeg in Spanje 6,1 procent.

Het lage inflatiecijfer deed de rente op Europese staatsobligaties wat dalen. Beleggers gaan ervan uit dat de afnemende inflatie een temperende invloed heeft op de noodzaak om de ECB-beleidsrente verder te verhogen. De bestuurders van de Europese Centrale Bank beslissen op 15 juni of de rente verder omhoog moet. De verwachting is dat de depositorente dan van 3,25 naar 3,50 procent zal gaan. Morgen zullen Frankrijk, Italië en Duitsland hun inflatiecijfer publiceren. Donderdag volgt het cijfer voor de hele eurozone.