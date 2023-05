Liverpool stelt met Jorg Schmadtke nieuwe sportdirecteur aan

Bij Liverpool, dat met een vijfde plaats in de Premier League voor het eerst in jaren naast Champions League-voetbal greep, is de Duitser Jorg Schmadtke aangesteld als sportdirecteur. Bij The Reds is de landgenoot van hoofdcoach Jürgen Klopp de vervanger van Julian Ward, die de club na meer dan een decennium moet verlaten, zo maakte Liverpool bekend.