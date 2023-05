Anderlecht mikt op Razak (17), toptalent van Willem II

Hij heeft een aflopend contract in Tilburg en volgens Nederlandse bronnen is het zeer waarschijnlijk dat hij transfervrij naar RSCA komt. Razak zat op zijn zestiende al in de wedstrijdselectie van de A-kern, maar debuteerde nog niet. Hij speelde vooral bij de U21 waar hij goed was voor vier goals en vijf assists. Eerder zat de dribbelaar ook in de jeugdopleiding van PSV. Als Razak straks vertrekt, krijgt Willem II wel een opleidingsvergoeding.

Paars-wit kaapte enkele jaren geleden op een gelijkaardige manier keeper Bart Verbruggen weg bij NAC Breda en dat bleek een schot in de roos. Als deze overgang er zou komen, is het wel afwachten of Razak meteen in aanmerking komt voor de A-ploeg of eerder voor de RSCA Futures in 1B.