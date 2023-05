Betoging aan Belgische zetel van Uber in Brussel

Een honderdtal VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur) blokkeert dinsdagvoormiddag de Louis Schmidtlaan in Brussel aan het hoofdkantoor van Uber België. De actie gaat uit van de Union des chauffeurs de limousine belges (UCLB). De UCLB roept op tot betere werkomstandigheden voor chauffeurs en klaagt over een aantal problemen bij het werken met het platform.

De UCLB vraagt meer transparantie. Chauffeurs die met Uber werken, kennen de bestemming noch de prijs van een rit voor ze die aanvaarden. “Het andere grote probleem is het onrechtmatig blokkeren van chauffeurs”, zegt Asmaa Snaibi van de UCLB. Daardoor kunnen chauffeurs geen ritten aanvaarden, waardoor ze niet kunnen werken. De blokkering kan worden veroorzaakt door meldingen van klanten, op basis van willekeurige criteria. Anderzijds worden sommige chauffeurs gedwongen ritten te annuleren wanneer de klant te ver weg is of ze niet genoeg betaald zullen worden, om te voorkomen dat zij met verlies moeten werken. “Het is een constante stress”, getuigt een chauffeur. “Als we een rit annuleren, moeten we de volgende 20 aannemen om ons algoritme te beïnvloeden en verder te kunnen werken.”

De UCLB veroordeelt ook de commissie van 25 procent die Uber aanrekent op alle ritten, en de ongelijkheden tussen de premies die het platform toekent aan klassieke taxi’s en die aan de VVC’s.