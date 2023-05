Red Flame Julie Biesmans verlaat PSV en trekt naar OHL

Versterking voor OHL, want Red Flame Julie Biesmans (29) maakt de overstap van PSV naar Leuven. De middenvelder speelde sinds 2019 bij PSV, maar kwam de laatste weken minder in actie in Nederland. Bij OHL vindt ze normaal gezien opnieuw een pak meer speelminuten. Biesmans heeft er een contract voor twee seizoenen getekend.