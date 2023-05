Blaarmeersen likken hun wonden na woelig weekend: ingang wordt extra beveiligd, maar verder geen maatregelen

De ingang van de Blaarmeersen wordt extra beveiligd en aangepast om te voorkomen dat groepen zich zonder controle een weg kunnen banen tot op het domein. Dat is dinsdag beslist na overleg in Gent. Verder worden er geen aanpassingen gedaan na een woelig weekend. “Onze aanpak werkt.”

Afgelopen weekend werden stewards die de ingang van de Blaarmeersen controleren geconfronteerd met een grote groep jongeren die zich met wat duw- en trekwerk zonder veel problemen door de ingang wurmden.

Als reactie zal de ingang nu wat aangepast worden, zegt Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Sport. Dinsdagochtend was er overleg tussen het stadsbestuur, de politie en Farys, de beheerder van de Blaarmeersen, na een woelig weekend.

“Farys is gevraagd om de in- en uitgang fysiek aan te passen, zodat het niet mogelijk is om in groep binnen te komen, zoals afgelopen weekend het geval was.” Er staat al een groot hek aan de ingang, maar dat wordt niet extra beveiligd. Wie binnen wil, moet via een poortje.

De groep duwde het poortje van de uitgang open en kon zo het domein op. “Er wordt bekeken of er via een soort van trechter-systeem gewerkt kan worden”, zegt Bracke. Er wordt ook een extra security-agent aan de poortjes gezet.

Deze poortjes worden extra beveiligd, om te voorkomen dat een grote groep zich erdoor kan wurmen. — © David Van Hecke

Kaartenhuisje

Verder blijft Bracke bij het plan dat voor deze zomer is afgesproken voor de Blaarmeersen. het veelbesproken hek rond de strandzone staat niet ter discussie. “We hadden niet verwacht dat een omheining ervoor zou zorgen dat er niks meer ging gebeuren. Maar ze is wel nodig in ons plan van aanpak.”

Bij conflicten komt eerst een team sfeerbeheerders tussenbeide. Die proberen eerst door te praten de situatie te ontmijnen. Lukt dat niet, dan komt security of politie erbij en kan iemand van het domein gezet worden. “Als je de omheining weghaalt, valt heel die aanpak als een kaartenhuisje in elkaar”, zegt Bracke.

“We voelen dat de aanpak van de-escalatie met sfeerbeheerders werkt. Die gaan we nu niet zomaar overboord gooien. Het is belangrijk om die aanpak rigoureus en consequent te implementeren. Dat heeft gewerkt dit weekend.”

Geen zwarte lijst

Sinds de opening op 20 mei zijn er zo’n 8.000 bezoekers geweest op de strandzone van de Blaarmeersen. “Daarvan zijn er 84 actief buitengezet”, zegt Bracke. Het gaat om mensen die betrapt werden toen ze over het hek klommen, dingen uitspookten of niet naar de redders luisterden.

Die namen op een zwarte lijst zetten is geen optie. Die is er namelijk niet op de Blaarmeersen. Wie een ticket koopt, kan via een QR-code binnen, zonder zijn of haar identiteit prijs te geven. Er werd vorige zomer al geprobeerd om met een zwarte lijst te werken, maar dat botste op juridische problemen omdat de Blaarmeersen juridisch gezien openbaar domein zijn.

Dit jaar wordt wel onderzocht of het juridisch mogelijk is om een toegangsverbod op te leggen voor wie zich misdraagt op de Blaarmeersen. Maar daarover wou Bracke dinsdagmiddag nog geen uitspraken doen. De kwestie wordt dinsdagavond ook besproken in de gemeenteraad van Gent.

Lak hebben

Bracke betreurt wel dat de Blaarmeersen “onder een vergrootglas” liggen. “Ik wil wel eens horen of er op andere recreatiedomeinen niet ingegrepen moest worden. Als er veel mensen samenkomen op een zonnige dag zie je snel dat problemen die zich stellen in de maatschappij ook op zo’n domein voorkomen.”

“De vaststelling is dat we met een groep Brusselse jongeren zitten die lak hebben aan alles. Dat is een fenomeen waar we ons jammer genoeg een stukje op moeten verhouden en kijken hoe we daarmee omgaan.”