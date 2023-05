Mysterie opgelost: hierdoor kleurde kanaal in Venetië groen

Afgelopen zondag kleurde het water bij de Rialtobrug ineens fluorescerend groen. Dat zorgde voor nogal wat verwarring in Venetië. De politie startte meteen een onderzoek. Er gingen geruchten dat het een stunt van milieuactivisten zou kunnen zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

De brandweer en de milieudienst hebben monsters afgenomen voor onderzoek. De autoriteiten gingen er op voorhand niet vanuit dat de vloeistof gevaarlijk is. De analyse van de monsters toonde een “aanwezigheid van fluoresceïne”, zei de milieudienst. Dat is een kleurstof die gebruikt wordt om waterleidingen en het riool te testen. Volgens de resultaten waren er geen giftige elementen aanwezig in het water, aldus de verklaring.

Het is niet de eerste keer dat het Canal Grande groen kleurt. In 1968 kleurde een Argentijnse kunstenaar het water van het belangrijkste kanaal van de stad groen om aandacht te vragen voor watervervuiling. En recentelijk hebben milieuactivisten het water van de Trevifontein in Rome zwart doen kleuren uit protest tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.