De scholen waar vaak helft van facturen onbetaald blijft: “Bied maaltijden van één euro aan”

De cijfers zijn alleszeggend. In een kwart van de secundaire scholen met veel kwetsbare leerlingen blijft tussen de 30 en 50 procent van de facturen onbetaald. In scholen met weinig kwetsbare leerlingen geldt dat voor amper 3 procent van de scholen. In het lager onderwijs? Hetzelfde beeld, al loopt het aantal onbetaalde rekeningen daar soms op tot 70 procent.

LEES OOK. ONDERWIJZER. Bekijk hier hoe de scholen in jouw buurt scoren: hoeveel C-attesten reiken ze uit en hoeveel leerlingen halen later hoger diploma? (+)

Bovendien blijken de leerkrachten het in kwetsbare scholen veel minder lang vol te houden. In het lager onderwijs ziet meer dan de helft van die scholen gedurende het jaar 1 tot 3 leerkrachten vertrekken. Veel meer dan in andere scholen. En in het middelbaar ziet minder dan een school op vijf zijn lerarenkorps stabiel blijven, een even groot aantal ziet minstens vier leerkrachten tussentijds vertrekken.

Dat alles blijkt uit een grootschalige bevraging van de partij Groen bij honderden schooldirecteurs. “We hebben de directeurs van de zeshonderd meest en zeshonderd minst kwetsbare scholen aangeschreven met dezelfde vragen. 370 hebben er geantwoord. Netjes verdeeld over de netten, over stad en platteland, kwetsbaar en niet kwetsbaar, en lager en middelbaar”, zegt Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman. “De conclusie is onmiskenbaar dat ons onderwijs de ongelijkheid momenteel versterkt, en niet overbrugt. Scholen met veel kwetsbare leerlingen hebben het op alle vlakken moeilijker.”

(Lees verder onder de foto)

Volgens Meuleman hebben scholen met veel kwetsbare kinderen het op alle vlakken moeilijker. — © Kristof Vadino

Maaltijden voor één euro

Naast de onbetaalde facturen en het verloop van leerkrachten geldt dat ook op het vlak van het lerarentekort. “Dat is overal een probleem, maar toch beduidend meer in kwetsbare scholen.” En zelfs op het vlak van verouderde infrastructuur. “Zijn er weinig kwetsbare leerlingen, dan spreekt een derde van de aangeschreven directeurs lager onderwijs over ‘sterk verouderde infrastructuur’. Zijn er veel, dan geeft de helft van de directeurs dat antwoord.”

Meer loon is niet de oplossing, wel betere ondersteuning, vindt Naji. — © BELGA

LEES OOK. Steeds meer schoolfacturen blijven onbetaald: “Bij die gezinnen is een zwaar onderliggend probleem”

Volgens Groen moeten er meer financiële middelen gaan naar scholen die veel kwetsbare leerlingen opvangen. “Al willen we niets afnemen van de andere scholen”, beklemtoont Groen-voorzitter Nadia Naji. De partij pleit voor 1 euro-maaltijden, of zelfs gratis maaltijden, voor kwetsbare kinderen, in de strijd tegen de onbetaalde facturen. En voor de invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Geen premie, wel meer steun

Een premie voor leerkrachten die in kwetsbare scholen gaan werken, daar zien ze bij Groen geen heil in. “Wij zijn ervan overtuigd dat een betere ondersteuning belangrijker is dan meer loon. We moeten die leerkrachten helpen om het vol te houden.” Naji spreekt uit ervaring. Haar eigen man is een van die leerkrachten die het binnen de vijf jaar voor bekeken hield. “En ook bij hem was dat vooral wegens gebrek aan ondersteuning.”

LEES OOK. Inspectie: “Lerarentekort ongetwijfeld dé grootste bedreiging voor onderwijskwaliteit”