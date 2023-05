Belgisch energieverbruik op pinkstermaandag even volledig gedekt door wind en zon

Op pinkstermaandag is rond de middag een record aan elektriciteit opgewekt door wind en zon, genoeg om eventjes zowat ons volledig stroomverbruik te dekken. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van hoogspanningsbeheerder Elia. Het is voor het eerst dat zon en wind alleen volstaan om zo goed als onze volledige vraag naar elektriciteit te dekken.

Concreet werd maandag tussen 13 en 13.30 uur 8.303 megawatt aan elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energie. Het gaat om een record, klinkt het bij Elia. Ook zondag werd 7.695 megawatt geproduceerd tijdens de piek. Het vorige record dateert van 2022 (7.112 megawatt).

Daarmee werd op de piek zo goed als 100 procent van de vraag naar stroom op een weekend- of feestdag (8 gigawatt) gedekt. Dat kwam nooit eerder voor, bevestigt de hoogspanningsbeheerder.

Voor energieminister Tinne Van der Straeten (Goen) is het een bewijs dat de energietransitie “op kruissnelheid” komt. “Dit weekend kregen we een blik op onze groene energie-toekomst. Hoe meer wind en zon, hoe lager de prijzen. Maar dat vraagt ook meer flexibiliteit van het systeem.”

Overschot

Er was door de hoge productie en het laag verbruik zelfs sprake van een overschot aan elektriciteit dit weekend. Met als gevolg historisch negatieve onbalansprijzen van -658 euro per megawattuur. Om het evenwicht op de stroommarkt te herstellen, worden grote verbruikers dan betaald om stroom te gaan consumeren. Ook dienden windmolens te worden stilgelegd. “Windmolens, die goedkope elektriciteit produceren, stilleggen als het waait, dat is de wereld op zijn kop”, aldus Van der Straeten daarover. De aanleg van batterijparken moet daarom zorgen voor de nodige flexibiliteit.

Niet alleen de onbalansprijzen - de prijzen om het net in evenwicht te houden - waren negatief. Ook op de groothandelsmarkt was elektriciteit dit weekend extreem goedkoop, met om sommige uren prijzen tot -90 euro per megawattuur. Ook gewone consumenten met een dynamisch contract ontvangen dan een vergoeding voor hun afname van elektriciteit.

Voor hoogspanningsbeheerder Elia toont het stilleggen van de windturbines aan dat het belangrijk is om zo veel mogelijk consumenten te laten deelnemen aan de markt door hun flexibiliteit - bijvoorbeeld in de vorm van een warmtepomp of een elektrische wagen - in te zetten. “Zo’n consumentgericht marktmodel moet ervoor zorgen dat iedereen van dergelijke lage of zelfs negatieve prijzen kan profiteren. Op die manier worden mensen financieel beloond wanneer ze elektriciteit verbruiken op momenten met veel hernieuwbare energie en helpen ze ook om het net in evenwicht te houden”, legt de netbeheerder uit.