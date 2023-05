Goedele Liekens (Open VLD) wil ontwikkelingshulp aan Oeganda meteen opschorten na nieuwe antihomowetgeving

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft een wet goedgekeurd die geldt als een van de strengste tegen LGBTQ+ ter wereld. In een reactie heeft Nederland al laten verstaan de samenwerking met Oeganda terug te schroeven.

“Practice what you preach en schort de ontwikkelingshulp per direct en tot nader order op. Regimes die mensen de dood injagen omwille van wie ze graag zien kunnen we niet blijven steunen. Daar trekken wij als liberalen een lijn”, reageert ook Kamerlid Liekens van coalitiepartner Open VLD.

“Vele bruggen te ver”

“Oeganda is een partnerland van België en is netto de zesde grootste ontvanger van ontwikkelingshulp. Wat we vandaag zien is onaanvaardbaar en kan niet zonder gevolgen blijven”, gaat ze voort. “Het was al niet bijster goed gesteld met de burgerrechten, maar deze verdere criminalisering van homoseksualiteit, tot en met de doodstraf, is niet één maar vele bruggen te ver.”

Ook voor Els Van Hoof (CD&V), de voorzitster van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen, zijn de nieuwe Oegandese wetten onaanvaardbaar en moet België die streng veroordelen in onze contacten met de Oegandese gezagsdragers. Ontwikkelingssamenwerking stopzetten werkt volgens Van Hoof echter tegendraads. Dat geld moet worden gebruikt voor de bescherming van de mensenrechten en van het kritisch middenveld.