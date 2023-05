Zoon van Japanse premier ontslagen als secretaris na “ongepaste foto’s” op controversieel feest

De zoon van de Japanse premier Fumio Kishida is ontslagen als secretaris van zijn vader na ophef over een privéfeest in de ambtswoning van de premier. Daar zou hij ongepaste foto’s gemaakt hebben.

Shotaro Kishida was uitvoerend secretaris voor politieke zaken van zijn vader. Op 30 december had hij een groep mensen uitgenodigd voor een eindejaarsfeest, dat plaatsvond in de ambtswoning van de premier. Het weekblad Shukan Bunshun publiceerde gelekte foto’s. Op de beelden probeerde de zoon met vrienden en familieleden een officiële groepsfoto van een nieuw benoemd kabinet na te doen. Hij staat in het midden, op de plek van de premier. Op andere foto’s deden gasten op een podium alsof ze een persconferentie gaven. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging in Japan.

Premier Kishida keurde de foto’s ook af. Hij had naar eigen zeggen al een waarschuwing gegeven, maar ontslaat hem nu toch. “Als secretaris voor politieke zaken, een publieke functie, waren zijn acties ongepast en daarom heb ik besloten hem te vervangen”, zei de premier maandagavond tegen verslaggevers. Hij zei dat hij zelf niet op het feest was, maar wel de gasten kort daarvoor had gezien.

Premier Kishida nam zijn zoon in oktober aan als beleidssecretaris. Dit is een van de acht secretarisfuncties voor de premier. De benoeming was al controversieel en kreeg veel kritiek, omdat het werd gezien om hem voor te bereiden als mogelijk nieuwe premier. Voor deze benoeming was de zoon de privésecretaris van Kishida.

Het was niet de eerste keer dat de zoon van Kishida kritiek kreeg omdat hij zijn functie gebruikte voor privéactiviteiten. Eerder kreeg hij al een waarschuwing omdat hij auto’s van de ambassade had gebruikt om een dagje steden te verkennen in Groot-Brittannië en om Parijs te zien. Ook kreeg hij kritiek omdat hij souvenirs voor kabinetsleden kocht in een luxewarenhuis in Londen toen hij met zijn vader op een buitenlandse reis was.