Minister De Sutter wil “crisismanager” bij bpost

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) wil dat de nieuwe CEO van bpost iemand is “die adelbrieven kan voorleggen op vlak van integriteit en die weet wat crisisbeheer is”. Ze heeft dat gezegd in een brief aan bpost-voorzitter Audrey Hanard, laat ze weten.

De Sutter heeft dinsdagvoormiddag afgevaardigden van de vakbonden bij het postbedrijf ontvangen. De minister wil dat de vakbonden op de hoogte worden gehouden over de interne audits die lopen bij bpost. Ook dat heeft ze gevraagd in de brief aan de voorzitter van het bedrijf.

“De postbodes en andere medewerkers zijn de motor van bpost”, aldus De Sutter. “Zij houden het bedrijf recht en er mag niet over hun hoofden heen worden gesproken. Met elke medewerker moet er open kaart gespeeld worden over de interne onderzoeken. De vakbonden kunnen daarin helpen.”

Geert Cools van de socialistische vakbond ACOD zegt dat de bonden wel summier op de hoogte gehouden worden. Meer informatie is welkom, zegt hij, omdat de onderzochte dossiers “een weerslag hebben op het personeel”.

Integriteit en crisisbeheer

Bpost heeft ondertussen nog steeds geen nieuwe CEO. Begin mei zei Hanard dat het mogelijk nog een aantal maanden kan duren. In december vertrok Dirk Tirez nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen. Bpost wordt nu geleid door interim-CEO Philippe Dartienne, die daarvoor financieel directeur was.

De Sutter wil een nieuwe CEO die uitblinkt in integriteit en crisisbeheer. “Daarnaast moet het iemand zijn die een heldere visie heeft op de mogelijkheden van bpost”, zegt ze. “‘Bpost heeft alles in huis om weer een economische sterkhouder te worden en te groeien als ecologisch voorbeeld in de groeiende pakjessector. De nieuwe CEO moet alles uit de kast halen om het vertrouwen te herstellen.”

De Sutter is ook van plan om een brief te schrijven aan alle bpost-medewerkers. “Ik hoorde dat deze periode op hen weegt en wil hen een hart onder de riem steken.”