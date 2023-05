Club Brugge staat te koop: Bart Verhaeghe en andere aandeelhouders willen club gedeeltelijk of helemaal verkopen

Club Brugge staat te koop. Bart Verhaeghe en een groep van andere aandeelhouders willen de club gedeeltelijk of zelfs helemaal verkopen. Dat staat te lezen in een prospectus die de club heeft rondgestuurd naar mogelijke overnemers uit de financiële wereld.

Club Brugge is voor 71,89 procent eigendom van Grizzly Sports NV, de vennootschap waarin voorzitter Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert, Peter Vanhecke (CEO Casstel Capital) en Jan Boone (CEO Lotus) hun aandelen gebundeld zitten. Die aandelen zijn nu dus te koop.

Tot enkele jaren geleden hadden Verhaeghe en co. bijna alle aandelen in hun bezit. In de zomer van 2021 verkochten ze 23,26 procent van de aandelen aan Orkila Capital, een Amerikaans investeringsfonds. De Amerikanen betaalden daar toen 30 miljoen euro voor aan Verhaeghe en co. en ze investeerden ook nog eens 20 miljoen euro aan vers kapitaal in blauw-zwart.

© BELGA

Club reageert: “We bekijken alle mogelijke opportuniteiten”

Bij Club Brugge reageren ze kort op de berichtgeving: “De voetbalwereld is snel in verandering. Bij Club Brugge bereiden we ons al jaren voor op de toekomst en bekijken we alle mogelijke opportuniteiten die ons Belgisch marktleiderschap duurzaam kunnen versterken en de toekomst van de club verzekeren. De veranderingen in de Europese competities en de voorbereiding van de bouw van ons nieuw stadion versterken die ambitie.”

“Er is een algemeen bekende grote interesse in Europese football assets met betrekking tot clubs, leagues en mediarechten, en Club is daarin een interessante partij. Het getuigt van goed bestuur om je voor te bereiden op de toekomst en dat is exact wat we nu aan het doen zijn. Samen met Raine Group (een zakenbank die de verkoop van Chelsea in handen nam en dat momenteel ook voor Manchester United doet, red.) bekijken we strategisch wat de beste opportuniteiten in de markt zijn. Voorlopig is er nog niets concreet.”

Bart Verhaeghe is sinds 2011 voorzitter van Club Brugge, in 2012 zette hij de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) om naar een naamloze vennootschap (nv) en werd hij voor 15 miljoen euro eigenaar van de club. Na meer dan tien jaar, waarin Club vijf landstitels en een beker won, heeft hij er nu vrede mee om afstand te nemen van het voetbal.