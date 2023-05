Ze zeiden nog ‘bonjour’, maar braken daarna de neus van John (59): “Geen overval, maar gewoon voor de fun”

Zaterdagavond werd de 59-jarige John Jalali aangevallen door vier jongeren in de Noordstraat in Menen. Ze sloegen hem zonder reden in het ziekenhuis. Zijn zoon Joshua (30) is in shock en hekelt het onderzoek van de politie: “Wat als dit met een jong Belgisch meisje was gebeurd?”

Zoals hij dat regelmatig doet, wandelde John Jalali (59) ook op zaterdagavond 27 mei huiswaarts van zijn bijbelstudie. In de Noordstraat in Menen, vlakbij waar de geboren Iraniër sinds anderhalf jaar woont, spraken twee jongemannen hem iets na 9 uur aan. “‘Bonjour’, zeiden ze. Mijn vader zei ‘bonjour’ terug en toen werd hij door twee anderen die in zijn rug kwamen tegen de grond gewerkt”, vertelt zijn 30-jarige zoon Joshua.

Bewusteloos

Hij kreeg heel wat klappen te verwerken en verloor zelfs even het bewustzijn. “Gelukkig kwam hij na een poosje weer bij en kon hij om hulp roepen. Toen een buurvrouw riep, vluchtten de vier mannen weg. Net op tijd, want wat als hij bewusteloos was gebleven?”, vraagt Joshua zich af.

Nu houdt John er een gebroken neus, verwondingen aan de vingers en benen en kneuzingen over het hele lichaam aan over. Waarom ze het op John hadden gemunt? “Het ging niet om een overval, want zijn dure horloge en andere zaken bleven onaangeroerd. Het was hen puur voor de fun te doen. Ze waren de hele tijd aan het lachen.”

Camera’s

De gevolgen zijn zwaar, ook mentaal. John durft de deur niet meer uit. Joshua en zijn ouders zijn in shock, maar niet enkel door het zinloze geweld. Ze hekelen ook het volgens hen gebrekkige onderzoek van de politie.

“Onze buren hebben camera’s, maar de politie heeft die beelden nog niet opgevraagd. Niemand uit de buurt werd intussen ondervraagd. Ik zit voor het werk vaak in de VS, daar zouden ze meteen op deze zaak gesprongen zijn. Of is dit in België geen ernstig misdrijf? Wat als dit met een jong Belgisch meisje was gebeurd? Het stoort me dat zulke feiten van agressie niet serieus opgevolgd worden. Wij kwamen hier naar een veilig land, maar op deze manier heerst er straffeloosheid.”

Volgens het slachtoffer gaat het om vier jongeren tussen de 16 en 20 jaar, twee met een donkere en twee met een bleke huidskleur. Bij de politie van de zone Grensleie zijn ze wel degelijk bezig de zaak aan het onderzoeken. “We begrijpen dat het anders kan aanvoelen, maar we zijn volop bezig. De omgevingscamera’s werden al gecheckt, we vragen nu ook private beelden op. Ook een getuige werd intussen verhoord”, vertelt Melissa Noppe van de politiezone Grensleie.