DE INSIDER. Reconstructie van de deal rond Olivier Vandecasteele: “Terwijl terrorist Assadi al terug naar Iran vloog, zat Vandecasteele nog in de gevangenis”

455 dagen heeft Olivier Vandecasteele vastgezeten in de Iraanse gevangenis. Maar vrijdag werd hij eindelijk vrijgelaten. En met hem ook de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. In deze podcast doen we het verhaal van de razend spannende onderhandelingen. “Het was al een week rond, maar zijn familie wist nog van niks”, vertelt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Pas toen Olivier op het vliegtuig zat, waren we gerust.”