Twee verdachten van roofmoord op Tamara (33) blijven aangehouden

De twee mannen die worden verdacht van de moord op Tamara Engels (33) uit Sint-Niklaas blijven in de cel. Een van hen is de ex van het slachtoffer. “Een oplichter, en een psychopaat”, zegt vader Dirk Engels (66). Haar ex en zijn kompaan sloegen Tamara het hoofd in en deden het op een zelfmoord lijken.

Op 17 mei ontdekten de lokale politie van Sint-Niklaas het lichaam van Tamara in haar rijwoning in de Schoolstraat in Sint-Niklaas. Al snel bleken er voldoende elementen om het overlijden als verdacht te bestempelen. De vrouw was het hoofd ingeslagen. Bovendien ontdekten de speurders dat er verschillende zaken geroofd waren: haar laptop, enkele juwelen en zelfs de ringen van haar vingers waren weg.

400.000 euro

Op 25 mei, een week na de feiten, kon de politie twee verdachten arresteren. Een daarvan is haar ex-vriend A.F. Die woonde ondertussen in Thaïland om daar zogezegd cryptomunten te minen. Zelf noemt hij zich een visionair. “Onbetrouwbaar, een oplichter en een psychopaat”, zo wordt hij omschreven door vader Dirk Engels. Hij was uit op het geld van Tamara. 400.000 euro om precies te zijn. “Hij moest dat geld hebben. Hij is er speciaal voor naar België gereisd. Hij moet helemaal doorgeslagen zijn”, zegt hij. “Hij had nog een huissleutel, en moet zo na middernacht zijn binnengeraakt.” (lees verder onder de foto)

A.F. de ex van Tamara blijft in de cel. — © facebook / Aydin Farhoudi

In de cel

Dinsdag verschenen beide verdachten voor de raadkamer in Dendermonde. Voor een van hen werd de aanhouding bevestigd, de andere zaak werd uitgesteld naar 9 juni. Dit bevestigde het parket. De reden van het uitstel en of dit over de ex van het slachtoffer ging, is nog onduidelijk. Voorlopig blijven beide verdachten in de cel. In het kader van hun beroepsgeheim wensen advocaten Kevin Meersman en Alexandra Verbeke geen commentaar te geven en houden ze de lippen stijf.

