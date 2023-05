Na brand in theater van de Efteling, botst ook nog stoomtreintje tegen vrachtwagen

In de Efteling is dinsdag niet alleen brand uitgebroken in het theater, ook is een stoomtreintje tegen een vrachtwagen gebotst. Daarbij raakten enkele bezoekers gewond.

Rond 13 uur botste de locomotief van het treintje tegen de vrachtwagen, die rondreed in het park om de nieuwe spookattractie Danse Macabre te bouwen. Daarbij raakten een aantal bezoekers lichtgewond. Zij werden naar een EHBO-post gebracht, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Na de aanrijding werd de attractie even gesloten.

Het treintje kwam er slechter uit dan de bezoekers. Een woordvoerder van de Efteling zegt tegen de lokale omroep Omroep Brabant dat deze beschadigd is en gerepareerd moet worden. “Maar we hebben een tweede trein”, zegt de woordvoerder. “Die hebben we nu ingezet.”

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk: “Misschien was er iets met de signalering of lette de chauffeur van de vrachtwagen niet goed op. Dat moeten we nog uitzoeken.”

Het is niet het eerste wat dinsdag misging in het pretpark. ‘s Ochtends brak er ook al brand uit in een decorstuk van de parkshow Raveleijn. Iedereen, inclusief de paarden die bij de show horen, kon het openluchttheater toen veilig verlaten. Rond 12.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was.