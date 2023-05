Anderlecht toont interesse in Ivoriaanse spits Traoré, maar: “Er is veel interesse en Benie is een dure speler”

Anderlecht en Union zijn geïnteresseerd in Benie Traoré (20), de spits van het Zweedse BK Häcken. Volgens Zweedse media deed paars-wit een bod van 2 miljoen euro, maar dat wordt ontkend door de technisch directeur van Häcken. “Veel clubs zijn geïnteresseerd.”

Benie Traoré springt tegenwoordig in het oog. De Ivoriaan die ook al één keer international was, scoort aan de lopende band in Zweden. Hij was in 16 matchen goed voor 13 goals en 4 assists. De 1.72 meter grote aanvaller staat dan ook op de lijst van diverse clubs. Ajax ging hem maandag nog scouten tegen Göteborg, terwijl ook Union en Anderlecht hem viseren.

Volgens Zweedse media deed Anderlecht zelfs al een bod van 2 miljoen euro met bonussen waardoor de prijs kan oplopen tot 3 miljoen. De interesse is een feit, maar zowel in België als in Zweden wordt een formeel bod ontkend.

Wij kregen Martin Ericsson, de sportief directeur van BK Häcken, kort aan de lijn. “Anderlecht, Union...? Er zijn heel wat ploegen in Europa geïnteresseerd in Benie Traoré”, zegt hij. “Hij is a high potential player, maar op dit moment ligt er niets officieels op de tafel. Er is geen concreet bod. Over de prijs wil ik niet uitweiden. Ik kan alleen maar zeggen dat Benie Traoré gezien zijn mogelijkheden een dure speler is.”

De vraag is wat is duur in de Zweedse competitie? Volgens www.transfermarkt.be bedraagt zijn marktwaarde momenteel 1 miljoen euro. Dat is uiteraard een lage inschatting gezien zijn statistieken en zijn contract tot 2026. Het zal ook een kwestie van vraag en aanbod zijn. “We zullen zien wat er deze zomer gebeurt”, besluit Martin Ericsson. “De volgende dagen bekijken we of er aanbiedingen binnen komen.” (jug, pjc, dvd)