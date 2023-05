Een helikopter met de trofee en team stand-by om podium naar Bosuil te voeren: alle middelden ingezet voor ontknoping titelstrijd

De Pro League en rechtenhouder Eleven Sports zetten zondag de grote middelen in tijdens de slotspeeldag van de Champions’ Play-offs in de Jupiler Pro League. Lorin Parys, de CEO van de Pro League, zal het verloop van de wedstrijden volgen vanuit een helikopter. Na het beslissende fluitsignaal zal hij met de kampioenenbeker en medailles landen.

Met RC Genk-Antwerp en Union-Club Brugge valt zondag de beslissing om de titel. Antwerp is bij winst in Genk zeker kampioen. Union moet hopen op puntenverlies van de Great Old en kan vervolgens bij een zege de titel pakken. Genk ten slotte moet zelf winnen en hopen dat Union niet wint.

“Zondagavond volgt elke voetbalfan nagelbijtend de ontknoping in de Jupiler Pro League. Het volstrekt unieke scenario waarbij nog drie teams aanspraak maken op de titel doet ook de Pro League en Eleven Sports alle middelen inzetten”, klink het bij de Pro League.

Zo voorziet de Pro League zondag delegaties met podia in zowel het Joseph Mariënstadion van Union als de Cegeka Arena van Genk en staat een team stand-by om met een podium naar de Bosuil te trekken, indien Antwerp (dat buitenshuis speelt) aan het langste eind trekt.

CEO Lorin Parys volgt, met kampioensbeker en medailles, vanuit een helikopter het verloop van de wedstrijden en zal na het beslissende fluitsignaal landen bij de landskampioen 2022-2023.

“De apotheose van dit seizoen van de Jupiler Pro League hebben we nooit eerder beleefd. Clubs die respectievelijk 88, 66 en 5 jaar geleden voor het laatst kampioen werden, strijden zondag voor de titel. Spannender wordt het niet”, stelt hij. “Zondag wordt een echte hoogdag voor ons voetbal. We zetten dan ook al onze teams en middelen in om zo kort mogelijk op de bal te spelen en geven de fans het slotakkoord dat past bij dit fantastische seizoenseinde.”

© Isosport

Multilive

Ook Eleven Sports zet alle middelen in. Zo zijn er studio’s voorzien in zowel Genk als op Union en is er een multideck op de Bosuil zodat tijdens Genk-Antwerp ook de taferelen in de Antwerpse thuishaven live te volgen zijn tijdens de uitzending.

“Een dergelijke ontknoping van de competitie wil je als tv-kijker niet vanuit een studio op 100 km van het gebeuren volgen, maar wel vanuit de twee kolkende stadions, waar de tribunes op ontploffen staan voor de titelviering. Daarom zetten we zowel in de Cegeka Arena van Genk als in het Mariënstadion van Union de grote middelen in. 23 camera’s in beide stadions met onder meer drones en camera’s in de kleedkamer, meer dan 150 technici en 27 journalisten/commentatoren/analisten/socialmedia-editors, geen moeite is te veel om de kijker/follower vanop de eerste rij onder te dompelen in dit uitermate spannende competitieslot. Wie een wedstrijd volgt, zal ook niet hoeven te zappen om de hoogtepunten uit de andere wedstrijd mee te pikken. Als er iets gebeurt op het andere veld, een doelpunt, een strafschop, een rode kaart, we brengen het meteen in beeld. We posteren ook een team op de Bosuil waar een groot scherm staat opgesteld. Vanuit Genk schakelen we dan af en toe over naar een vol Antwerp-stadion om ook daar de emotionele rollercoaster te volgen. Wie er ook kampioen wordt, de fans zullen er nooit zo dicht op gezeten hebben”, aldus Jan Mosselmans, COO van Eleven Sports.