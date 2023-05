Nieuw-Zeelandse vliegtuigmaatschappij gaat passagiers wegen voor het ze het vliegtuig opstappen

De luchtvaartautoriteit van Nieuw-Zeeland heeft Air New Zealand gevraagd om passagiers die vanaf Auckland op internationale vluchten zitten te wegen. Dat zal gebeuren tot en met 2 juli. Zo kan de luchtvaartautoriteit inschatten hoe zwaar passagiers gemiddeld zijn. Dat is belangrijk om te weten hoeveel brandstof een vliegtuig moet hebben. “We wegen alles in het vliegtuig, van bagage tot maaltijden”, zegt ladingsspecialist Alastair James in een statement. “Maar voor passagiers en het cabinepersoneel gebruiken we gemiddelde gewichten en die krijgen we door dit onderzoek.”

Omdat gewicht erg persoonlijk kan zijn, is het wegen volgens de luchtvaartmaatschappij geheel anoniem. De passagiers zullen bij het inchecken gevraagd worden om op een weegschaal te staan, maar die stuurt het gewicht meteen naar het onderzoeksdossier en is niet zichtbaar voor de baliemedewerker. “We weten dat op de weegschaal staan eng kan zijn”, zegt James. “We willen onze klanten daarom verzekeren dat niemand je gewicht kan zien, zelfs wij niet.”

Eerdere onderzoeken

Air New Zealand deed eerder al zo’n onderzoek bij binnenlandse vluchten in 2021. Toen kon het door de pandemie echter niet bij internationale vluchten, waardoor het onderzoek nu wordt gehouden. Toch is het niet de eerste luchtvaartmaatschappij die het gewicht van passagiers optekent. Eerder deden Finnair, Uzbekistan Airways en een Hawaïaanse luchtvaartmaatschappij eenzelfde onderzoek. Ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA deed in 2021 een onderzoek naar het gewicht van passagiers, omdat het gemiddelde daar niet meer zou kloppen.

Luchtvaartmaatschappij Samoa Air ging nog verder met het gewicht van passagiers bijhouden. Daar moest je zelfs betalen op basis van je gewicht en afstand. Zo betaalde je voor je vliegticket tussen de 93 cent en 3,88 euro per kilogram dat je woog. Het hoofd van de vliegtuigmaatschappij Chris Langton zei tegen de Australische radiozender ABC dat dit eerlijker was en het ook de toekomst was. Samoa Air voert echter sinds 2015 geen vluchten meer uit.