Behoudens surprise van de chef vervangt Mandela Keita de geschorste Calvin Stengs in titelwedstrijd

Mandela Keita, who else? Om tegen RC Genk de geschorste Calvin Stengs te vervangen, lijkt enkel Keita een realistische piste. Of verrast Antwerp-coach Mark van Bommel?

In 2023 heeft Calvin Stengs zeven matchen gemist, nu volgt een achtste. De eerste drie na een rode kaart – herinner u zijn slaande beweging tegen Anderlecht –, nadien nog eens vier door blessureleed. Opvallend: Antwerp verloor slechts één van die duels (tegen Charleroi met 0-1) en ging toen onder meer winnen op Genk.

Ondanks die op zich positieve statistiek kunnen we zeggen dat Antwerp zonder Stengs aan kwaliteit inboet – hij kan met één flits of splijtende pass een opening creëren. Het is evenwel niet zo dat zijn afwezigheid Mark van Bommel heel veel denkwerk bezorgt. Telkens als Stengs ontbrak, koos Van Bommel ervoor om Keita in de driehoek op het middenveld te posteren. Keita is in dat scenario de meest defensieve pion, Vermeeren kan iets hoger voetballen dan gewoonlijk, Jürgen Ekkelenkamp blijft de nummer tien.

Keita is een ander type dan Stengs, maar hij heeft dit seizoen al veel indruk gemaakt op de Bosuil. Niet voor niks werd de discussie zelfs geopend of Antwerp zijn aankoopoptie van tien miljoen euro niet gewoon moest lichten – dat is veelzeggend.

© BELGA

Yusuf? Scott? Haroun?

U begrijpt: er zijn weinig redenen om te twijfelen aan een basisplaats voor Keita. Tenzij Van Bommel natuurlijk verrast. Zo zou hij er ook voor kunnen opteren om Alhassan Yusuf in de ploeg te droppen. Hij was voor zijn blessure een sterkhouder voor het stamnummer één, maar moet zich sinds zijn terugkeer tevredenstellen met invalbeurten. In theorie zou ook Christopher Scott of Michel-Ange Balikwisha op het middenveld kunnen depanneren, dan speelt Ekkelenkamp iets meer verdedigend. Dat zou wel verbazen: Scott begon in de competitie nog nooit aan een wedstrijd en kon nog maar zelden overtuigen, terwijl Balikwisha op zijn best is op de flank.

Wat helemaal verrassend zou zijn, is de aanwezigheid van Faris Haroun in de startelf. De routinier stopt na dit seizoen met voetballen en kreeg nog maar drie minuten. Waarom zou hij dan nu ineens wel mogen spelen? Tegen Union zat hij wel op de bank… Als u het ons vraagt, wordt het simpelweg Keita.