Wat een ontspannen namiddagje fietsen in de Ardennen had moeten worden, is maandag voor een groep van tien Limburgse triatleten op een nachtmerrie uitgedraaid. In Stavelot reed een motorrijder op hen in. Drie triatleten werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. “Door het roekeloze rijgedrag van één iemand kan ik al mijn sportieve dromen in de vuilnisbak kieperen.”