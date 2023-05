VS staan niet achter aanvallen op Russisch grondgebied: “We zijn erop gericht Oekraïne te helpen om haar eigen grondgebied te heroveren”

“Over het algemeen steunen we geen aanvallen in Rusland. We zijn erop gericht Oekraïne te voorzien van de uitrusting en training die nodig is om haar eigen soevereine grondgebied te heroveren”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse diplomatie in de marge van een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Zweden.

De VS onderzoeken de aanval die Moskou en de brede regio errond viseerde en die voor het eerst sinds het begin van de inval van Oekraïne door Rusland ook op burgerdoelen gericht was. “Rusland zelf richtte dinsdag enkele luchtaanvallen op Kiev, voor de 17e keer in de maand mei”, zo beweert de woordvoerder nog. “Rusland is deze oorlog zonder aanleiding begonnen tegen Oekraïne. Rusland zou die op eender welk moment kunnen stoppen door haar troepen terug te trekken uit Oekraïne in plaats van brutale aanvallen op steden en de Oekraïense bevolking”, besloot hij.

