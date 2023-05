Met schaamteloos antivoetbal de finale gehaald, in een seizoen waarin hij en zijn bank al dertien rode kaarten kregen. José Mourinho (60) staat met AS Roma pas zesde in Italië, maar kan de club in de finale van de Europa League tegen Sevilla wel naar een tweede Europese beker in twee jaar tijd leiden. Zo staat hij ineens weer op de radar van de allergrootste clubs. Comeback van de ultiemebad guyvan het voetbal.