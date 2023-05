Zulte Waregem pakt uit: trainersduo, Ruud Vormer én Jelle Vossen blijven ondanks degradatie

Zulte Waregem legt zijn lot ook na de degradatie uit de Jupiler Pro League in handen van Frederik D’Hollander en Davy de Fauw. Het communiceerde dinsdag dat het trainersduo in de Challenger Pro League de honneurs zal waarnemen. Ook middenvelder Ruud Vormer en aanvaller Jelle Vossen blijven de komende twee seizoenen in de Elindus Arena.

Midden maart kreeg Mbaye Leye de bons vanwege aanhoudende slechte resultaten, waarna D’Hollander en de Fauw voorlopig als vervangers aangesteld werden. Met nog vijf speeldagen op het programma slaagden ze er echter niet in om het behoud alsnog te realiseren, maar ze mogen dus wel proberen om volgend seizoen meteen opnieuw promotie af te dwingen met de tweevoudig bekerwinnaar en gewezen vicekampioen.

D’Hollander en de Fauw zullen met Vormer over een enorme troefkaart kunnen beschikken om die ambitie waar te maken. De Nederlander, die in 2017 nog de Gouden Schoen won bij Club Brugge, streek afgelopen wintermercato neer bij Essevee en zette zijn krabbel onder een overeenkomst voor 2,5 jaar, waarvan de eerste zes maanden op huurbasis. Een definitieve overstap zou normaal gezien enkel doorgang vinden in geval van handhaving, maar Vormer bestempelt zijn avontuur als “een onafgesloten hoofdstuk” en wil “samen met het team en de fans alles geven om terug te komen in 1A”, zo deelde hij zelf mee in een video die de club op de sociale mediakanalen postte.

Niet veel later kwam ook het nieuws dat goalgetter Vossen aan boord blijft. De 34-jarige Limburger was dit seizoen goed voor negen doelpunten. “Toen ik klein was, gaven mijn ouders mij de raad om mijn hart te volgen”, klinkt het. “Dan kan je geen spijt hebben van een beslissing. En dat je een tegenslag het best kan verwerken door hard te werken.”