Vermoedelijke ‘spionwalvis’ duikt op voor Zweedse kust

In Zweden start een discussie over wat er met de plots opgedoken ‘spionwalvis’ moet gebeuren. Het dier zwom de afgelopen jaren de volledige Noorse kust af.

In Hunnebostrand, aan de Zweedse zuidwestkust, werd zondag de beloega (witte walvis) gespot waarvan vermoed wordt dat hij ooit door de Russen werd getraind om te spioneren. Vier jaar geleden werd de walvis voor het eerst in de Arctische zee nabij Finmark in het noorden van Noorwegen opgemerkt, nadat hij een aantal vissersboten had lastiggevallen. Het dier droeg toen een opmerkelijk harnas met binnenin de woorden Equipment St Petersburg. Het tuig was geschikt om een actiecamera mee te dragen.

Zeebiologen hielpen de walvis van zijn harnas af. De laatste jaren zwom het dier kennelijk de kusten van Noorwegen af om nu in de Zweedse kustwateren op te duiken. “Hij heeft zich heel snel verwijderd van zijn natuurlijke omgeving”, liet Sebastiaan Strand, zeebioloog bij OneWhale, weten aan The Guardian. “Het zouden de hormonen kunnen zijn die hem aanmoedigen om een partner te vinden. Of hij is eenzaam en is op zoek naar andere beloega’s.”

Russische knipoog

De Noren gaven hem de bijnaam Hvaldimir – een woordspeling op walvis in het Noors, hval, en een knipoog naar zijn vermeende associatie met Rusland. Er werd gedacht dat de walvis mogelijk getraind werd door de Russische marine, maar was ontsnapt, omdat hij gewend leek te zijn aan mensen.

De Russen staan erom bekend dat ze dieren trainen (walvissen, maar ook dolfijnen en zeehonden) om op zee speciale operaties uit te voeren. De laatste jaren opende de Russische president Vladimir Poetin drie Arctische marinebases in de buurt van Moermansk, vlak bij de Noorse grens. Moskou heeft nooit officieel op de speculaties over spionage gereageerd.

De Barentszzee is een strategisch geopolitiek gebied waar bewegingen van westerse en Russische onderzeeërs in de gaten worden gehouden. Het is ook de toegangspoort tot de Noordelijke Zeeroute die de zeereizen tussen de Atlantische en de Stille Oceaan verkort.

Ondertussen start in Zweden de discussie wat er met Hvaldimir moet gebeuren. Er gaan stemmen op om hem eerst in “gevangenschap” (een afgeschermd gebied) te laten aansterken om hem nadien terug vrij te laten in de buurt van een beloegapopulatie. De Zweden stellen alvast alles in het werk om het leven van de walvis zo comfortabel mogelijk te houden.