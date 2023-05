De Iraanse oppositie wil de Belgische Staat aansprakelijk stellen voor het vrijlaten van de veroordeelde terrorist Assadolah Assadi in ruil voor onze landgenoot Olivier Vandecasteele. “Dit brengt levens in gevaar”, zegt Farzin Hashemi, vicevoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het parlement in ballingschap.