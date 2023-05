NAVO stuurt extra troepen naar Kosovo om vredesmacht te versterken

“De inzet van extra NAVO-troepen in Kosovo is een voorzorgsmaatregel om te verzekeren dat KFOR over de vereiste capaciteiten beschikt om de veiligheid te handhaven in overeenstemming met het mandaat dat ons door de VN-Veiligheidsraad is gegeven”, zegt admiraal Stuart B. Munsch in een verklaring.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, verduidelijkt dat ongeveer 700 bijkomende soldaten naar het Balkanland worden gestuurd. Er wordt ook een extra bataljon in verhoogde staat van paraatheid geplaatst, om indien nodig een snelle inzet mogelijk te maken. Momenteel zijn al 3.800 troepen van KFOR in Kosovo gelegerd.

Onrustig

Het is al enkele dagen onrustig in het noorden van Kosovo, waar de Servische bevolking eerst lokale verkiezingen heeft geboycot en nu wil verhinderen dat burgemeesters uit de Albanese gemeenschap hun functie opnemen. Maandag waren zware rellen uitgebroken tussen Servische demonstranten en de internationale KFOR-vredesmacht. Dertig soldaten - negentien Hongaren en elf Italianen - raakten gewond.

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Het gebied ten noorden van de verdeelde stad Mitrovica wordt hoofdzakelijk bewoond door etnische Serviërs. Ze blijven trouw aan Belgrado en erkennen de autoriteit van Pristina niet.