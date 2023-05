Hij zou de BOB zijn, maar hield zich daar niet aan: bestuurder die ongeval veroorzaakte dat Joyce en Wim het leven kostte, reed dronken en véél te hard

Uit onderzoek naar het ongeval waarbij het jonge koppel Joyce Van Roosbroeck (36) en Wim Janssens (37) uit Koningshooikt bij Lier het leven liet, blijkt dat de bestuurder dronken was. Volgens onze informatie zou hij 1,8 promille in zijn bloed hebben gehad, wat volgens toxicoloog Jan Tytgat overeenkomt met zeker negen pinten. Hij reed ook bijna dubbel zo snel als toegelaten.

Zaterdag 24 september 2022. Een groep vrienden trekt samen naar een trouwfeest in het Antwerpse Berlaar-Heikant. Ook Joyce Van Roosbroeck (36) en Wim Janssens (37), ouders van twee jonge dochtertjes uit het nabijgelegen Koningshooikt, gaan mee. Het belooft een toffe avond te worden. Hun meisjes (toen zes en negen jaar oud) blijven die nacht bij Wims broer slapen ­zodat mama en papa volop kunnen genieten.

Maakt ook deel uit van het ­gezelschap: L.W., uit Koningshooikt. Hij biedt spontaan aan om BOB te zijn en de groep veilig thuis te brengen met een Porsche Panamera sportwagen. Het is een fijne avond. Er wordt gedanst, gefeest en gedronken.

Dat laatste ook door de ­bestuurder die beloofd had om de vriendengroep naar huis te brengen, zo blijkt nu. Eerst werd aan­genomen dat L.W. nuchter achter het stuur kroop, maar twee onafhankelijke bronnen bevestigen ons dat uit verder onderzoek bleek dat de bestuurder 1,8 promille in zijn bloed zou hebben gehad. Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) komt dat overeen met minstens negen pinten. “En dan op korte tijd ingenomen: in een tijdspanne van 1 à 2 uur”, zegt Tytgat. “De kans bestaat dat het er meer waren, verspreid over een hele avond. Hier is duidelijk sprake van dronkenschap.”

Bovendien reed de bestuurder minstens 135 kilometer per uur op een baan waar je maar 70 mag, zo vernemen we nog uit goede bron. Het Antwerpse ­parket gaf meteen na het ongeval al aan dat snelheid wellicht een rol speelde. Die eerste these wordt nu dus bevestigd.

Gekatapulteerd

Het dodelijke ongeval gebeurt om 3.30 uur ’s ochtends. De vriendengroep heeft net besloten om huiswaarts te keren. L.W. houdt woord en is bestuurder van dienst. Op de Aarschotsesteenweg, ter hoogte van de fabriek van Van Hool, gaat het helemaal fout. L.W. botst met de Porsche Panamera tegen de rotonde. De sportwagen wordt drie meter hoog de lucht in gekatapulteerd en komt met een klap neer op een parking. In de wagen zitten zes mensen, onder wie twee koppels. Alle zes inzittenden, ook de bestuurder, raken gewond. Voor Joyce en Wim komt alle hulp te laat. Zij zitten op de achterbank en zijn op slag dood. Joyce haar beste vriendinnen – Emmy en Annelies – die naast het omgekomen koppel zitten, raken zwaargewond en moeten worden overgebracht naar de dienst intensieve zorg.

Zo’n 1.600 familieleden, vrienden, kennissen en collega’s wonen de begrafenisplechtigheid bij. Sinds de fatale crash ontfermen de grootouders zich over de achtergebleven dochtertjes. Joyce haar moeder en vader verhuizen zodat de meisjes in hun eigen huis kunnen opgroeien. De zwaargewonde slachtoffers verblijven lang in het ziekenhuis, maar kunnen na verloop van tijd naar huis. Voor hen blijft de dodelijke crash een trauma waar ze nog steeds de fysieke en mentale gevolgen van dragen.

Onderzoek loopt nog

Het parket wenst voorlopig niet te reageren op de nieuwe ­elementen “aangezien het onderzoek nog loopt”. Ook de advocaat die de belangen behartigt van zowel de ouders als de dochters van het koppel, wenst niet te reageren op het nieuws. Net als de raadsman van de zwaargewonde Emmy en haar man, en de advocaat van de bestuurder.

Wanneer de zaak afgerond is en voor de rechtbank zal ­komen, is nog onduidelijk.